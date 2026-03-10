В парках Пушкинского округа отметили 8 Марта

Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня прошли 8 марта в парках городского округа Пушкинский. Программу организовали в Центральном парке Пушкино, парке Ивантеевки и парке «Серебрянка», ее посетили около 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей и гостей округа подготовили культурно-развлекательную программу на нескольких площадках. В течение дня в парках звучала музыка, работали анимационные зоны для детей и взрослых. Гости участвовали в играх и танцах, объединяясь целыми семьями. Теплая и солнечная погода создала дополнительную атмосферу праздника.

Большой интерес вызвали мастер-классы, где дети мастерили бумажные цветы и красочные коллажи. По словам организаторов, такие занятия помогают ребятам не только подготовить подарок своими руками, но и испытать радость и гордость за результат.

Завершением программы стала акция с вручением живых весенних цветов. Всем женщинам, пришедшим в парки, дарили букеты и поздравляли с праздником. По оценке организаторов, мероприятия посетили порядка полутора тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.