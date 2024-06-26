В парках Подмосковья состоится праздничная программа ко Дню молодежи

Более чем в 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа «Это молодежь», приуроченная ко Дню молодежи, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют открытый микрофон, где в жанре STAND UP для зрителей выступят известные комики. Также в рамках программы состоится праздник Auto party на парковке с тюнингованными машинами с музыкой и танцами. Помимо этого, в парке пройдут выступления диджея и певицы Guma.

В парке «Покровский», Сергиево-Посадский г. о., пройдет фестиваль уличной культуры «Дыши танцем», а также танцевальные соревнования. Познакомиться с Культурным кодом городского округа можно на мастер-классе по изготовлению традиционной пастилы. Помимо этого, посетители парка смогут принять участие в дегустации чая с шиповником, липой и пастилой.

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится выставка автомобилей и автотюнинга. Гостям представят свыше 30 автомобилей разных поколений и экземпляры различных частных коллекций. Также в рамках программы пройдет танцевальный мастер-класс, а украшением праздника станет встреча с гитаристами-любителями и концертная программа.

В парке культуры и отдыха им. Н.Островского, г. о. Ступино, для посетителей подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу. При этом в парке в течение дня будет работать барахолка с вещами 1980-х и 2000-х годов.

В парке «Взлет», г. о. Домодедово, состоится летний вечер, где все желающие смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве и в конкурсе боди-арта. Праздник завершится пляжной вечеринкой и выступлением кавер-группы «Вояж».

Подробная программа мероприятий размещена на официальных ресурсах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.