В парках Подмосковья пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина

В парках Московской области со 2 по 8 июня пройдет «Пушкинская неделя», в рамках которой состоятся мероприятия, посвященные 225-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он родился 6 июня 1799 года. В честь этого события в подмосковных парках подготовлена праздничная программа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Захарово» Одинцовского округа Пушкинский праздник состоится 2 июня. Посетителей с 11:00 ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. Сюрпризом для гостей станет выступление Московской областной филармонии, государственного оркестра «Русские узоры» и ансамбля «Русский тембр».

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа 6 июня пройдет праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе. Юных гостей парка ждут мастер-классы и анимационная игровая программа «Сказки кота ученого».

В парке «Крестов брод» Шатуры 6 июня состоится развлекательный квест «В волшебной Пушкинской стране». В 12:00 юных посетителей ждет захватывающее путешествие в мир литературных произведений великого русского писателя. Победители получат сладкие угощения.

В городском парке культуры и отдыха округа Чехов 8 июня в 12:00 посетителей ждут на анимационную программу с элементами квеста и увлекательный лекторий организатора дома-музея О. Коровина Ирины Гаркуши. Также гости парка в рамках квеста узнают любопытные факты и легенды, связанные с усадьбой Лопасня-Зачатьевское и именем А. С. Пушкина. Украшением вечера станет концертная программа с выступлениями местных творческих коллективов и солистов.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.