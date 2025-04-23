В парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Парковая атлетика»

26 апреля более чем в 65 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Парковая атлетика». В этот день гостей ждут велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию, концерт «Зеленая весна». В рамках Всероссийского субботника состоятся акции по посадке саженцев, по раздельному сбору мусора и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, посетителей приглашают на северную ходьбу, легкоатлетический плоггинг-забег (бег трусцой, совмещенный со сбором мусора), субботник и мастер-класс по созданию поделки из вторичных материалов. Также в рамках мероприятия пройдет творческая встреча с российской спортивной журналисткой, комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк.

Парк на набережной им. Д. И. Менделеева, г. о. Дубна, проведет легкоатлетический забег, посвященный памяти Л. Н. Якутина, дубненского врача, поэта-патриота и спортсмена-общественника, который не только занимался лыжами и легкой атлетикой, но и готовил мастеров и кандидатов в мастера спорта СССР. Также гостей ждет праздничный концерт и соревнования по спортивному ориентированию. Все желающие смогут посадить саженцы и принять участие в акции по раздельному сбору мусора.

В Зарайском центральном парке посетителей приглашают на спортивные эстафеты, товарищеский матч по футболу, скандинавскую ходьбу и тренировку по настольному теннису. Внести свой вклад в жизнь парка можно на акциях по посадке саженцев и цветов.

Парк Мира, г. о. Коломна, подготовил для всех желающих спортивно-оздоровительную разминку, открытую тренировку по футболу и спортивные эстафеты для детей, а также скандинавскую ходьбу и мастер-класс по настольному теннису. Помимо этого, в парке будут организованы веселые старты и акция по посадке саженцев.

В Детском городке «Сказочный», г. о. Красногорск, пройдут футбольные матчи клубов «Патриот» и «Мегастарт», кулачные бои, народные игры и хороводы, а также открытая спортивная тренировка. Все желающие смогут принять участие в танцевальном конкурсе эстрадных и спортивных танцев.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства благоустройства, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.