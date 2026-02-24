В парках Подмосковья Масленицу посетили более 311 тыс человек

Более 311 тыс человек приняли участие в общеобластном празднике «Солнечная Масленица», который прошел 21 и 22 февраля в 97 парках Подмосковья. Для гостей подготовили концерты, театрализованные шествия, игры и традиционное сожжение чучела. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выходные в парках региона состоялись игровые программы со скоморохами, богатырские состязания, мастер-классы и народные забавы. Посетители участвовали в конкурсах на лучшее чучело Масленицы, покоряли масленичные столбы и посещали концертные площадки.

В Городском парке Шаховской прошли богатырские соревнования и уличное представление с ростовыми куклами и марионетками. В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском г.о. организовали концерт «Гуляй, народ, Масленица идет!», кукольное шоу «Петрушины небылицы» и квест «Охота за масленичными сокровищами».

В парке «Захарово» в Одинцовском г.о. показали спектакль «Как звери Масленицу встречали», провели мастер-классы, конкурс кукол Маслениц и игру «Лазертаг». В Кашире состоялись спортивные забавы «Русские удальцы», выставка Маслен и праздничное сожжение чучела.

В усадьбе Кривякино в Воскресенске работали «Аллея масленичных чудес» и ярмарка народных промыслов, прошли состязания для детей и взрослых. Гости также прокатились на старинном аттракционе «Закрутиха» и приняли участие в покорении «Масленичного столба».

Мероприятия организовали при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.