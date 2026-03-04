В парках Подмосковья 8 марта проведут более 85 мероприятий

Праздничная программа «Весна, цветы и комплименты» пройдет 8 марта более чем в 85 парках Подмосковья. Для посетительниц подготовили концерты, мастер-классы, лекции и акцию «Вам, любимые!» с вручением цветов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Международный женский день в парках региона состоятся концерты, творческие и тематические мастер-классы, лекции и анимационные программы. В рамках акции «Вам, любимые!» женщинам вручат цветы, а в специальных «лабораториях красоты» пройдут занятия по макияжу и прическам.

В Центральном парке Лобни откроется бьюти-зона с мастер-классами, запланированы танцевальный флешмоб, йога, концерт и создание поздравительных открыток. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организуют лекцию о весенней моде, музыкально-поэтическую программу, концерт «Мелодии любви» и мастер-класс по созданию мини-букетов. Для гостей будет работать открытый микрофон.

В Центральном парке Пушкина пройдет акция «Почта весны», концерт и творческие занятия, а также лекция «Клара Цеткин и тайна весеннего дня». В Солнечногорске покажут фильм «Лед», откроют выставку «Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему» и проведут дефиле. В Одинцовском парке гостей ждут встречи со стилистом, занятия по гончарному делу, нейрографике и рисованию, а также концерт ансамбля «Родные напевы».

Мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.