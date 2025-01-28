В парках Подмосковья 29 января отметят 165-летие со дня рождения А. П. Чехова

29 января 2025 года исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова. В честь этого юбилея в парках Серпухова и Чехова будут организованы праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке им. Олега Степанова в Серпухове 31 января проведут тематическое мероприятие. Начало в 15:00. Гости смогут посетить выставку «Встреча», эрудит-викторину, а также познакомиться с экспозицией-витриной арт-кластера «Культурный код». В ней воссоздана гостиная Антона Чехова, где представлены особые предметы, которые рассказывают о его жизни и творчестве. Сам Серпухов стал прообразом созданного в произведениях Чехова «губернского города С.» — этот город встречается в рассказах «Ионыч», «Человек в футляре», «В овраге», «Архиерей», «Мужики» и других.

Городской парк культуры и отдыха Чехова 1 февраля приглашает на фестиваль «Чеховская зима». Начало в 12:00. Для гостей приготовили показ кинофильмов и лекцию о жизни и творчестве А. П. Чехова, а также викторину, квест и выставку книг. В творческой мастерской «Чайка» для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию 3D-аппликаций и рисунков по мотивам произведений писателя. Любители активного отдыха примут участие в традиционных зимних забавах: перетягивании каната, беге в мешках и тире «Матрешки». Во время праздника будет работать фотозона «В гостях у Чехова» и самоварная станция, где будут угощать ароматным чаем.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.