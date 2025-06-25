В парках Подмосковья 28 июня отпразднуют День молодежи

28 июня более чем в 65 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи. Посетителей ждут спортивные и танцевальные шоу, велосипедные квесты, йога и тренировки по аэробике, выступления кавер-групп и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк усадьбы Кривякино в округе Воскресенск проведет для всех желающих мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, йоге, программированию и танцевальному искусству. Гости смогут посетить открытые соревнования по силовым видам спорта. В этот день откроются площадка настольных игр, интерактивные площадки от МЧС и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Завершат программу праздника выступление кавер-группы VBAND, пенная вечеринка и кинопоказ под открытым небом.

В парке «Свердловский» Лосино-Петровского гостей приглашают на йогу смеха, зумбу, турниры по футболу и настольному теннису. В вечерней программе выступит кавер-группа «Московские каникулы».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для посетителей приготовили пять тематических блоков. В образовательном блоке пройдут профтестирование, занятия по программированию, встречи с офицерами СВО и молодыми предпринимателями. Интерактивный и творческий блок приглашают на мастер-классы, моделирование, VR-игру и настольные игры. В спортивном блоке гостей ждут мастер-класс по футболу, тренировки по армрестлингу, стретчингу и боксу и полоса препятствий от Егора Дегтярева. Посетить Stand Up, барабанное шоу, концерт кавер-группы и дискотеку можно в развлекательном блоке. Вечером состоится кинопоказ фильма «Страсти по Матвею».

Центральный парк Лобни проведет для гостей квест-игру IQ-забег, йогу на траве, пленэр под открытым небом и шоу иллюзиониста. В рамках программы состоятся открытие Панда-парка и концерт местных творческих коллективов. Завершится мероприятие выступлением диджея KOROLENKO и кавер-группы COVER.

Парк «Городок» Рузского округа приглашает гостей на йогу на траве, молодежную квест-эстафету, развлекательные программы с игровыми приставками, а также турнир по стритболу и соревнования по киберспорту. Украшением мероприятия станут выставка мототехники, показательные выступления от мотошколы Ride Tour, концертная программа и пенная дискотека.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.