В парках Подмосковья 1 мая пройдут мероприятия в честь открытия теплого сезона

Свыше 85 парков Подмосковья подготовили культурно-развлекательные программы в рамках общеобластного мероприятия «Открытие теплого сезона». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке Мира в Мытищах выступит «Губернаторский оркестр» от Московского Губернского драматического театра с музыкальной программой, а также состоится постановка классического балета. Гости смогут принять участие в праздничном шествии и посетить тематические мастер-классы.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа состоится запуск воздушных змеев, мастер-класс «Волшебные птички», экскурсия по парковой зоне и концертная программа. При этом для любителей активного отдыха пройдет открытая тренировка по волейболу.

В парке им. Олега Степанова в Серпухове организуют цветочное шаровое шоу, флешмоб «Яркие футболки» и конкурс «Цветы на асфальте». Также участники праздника смогут присоединиться к танцевальному флешмобу с ростовыми куклами и посетить праздничную программу «Цветочная история».

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске откроется выставка картин местных художников. Для любителей искусства состоится пленэр, где любой желающий сможет создать собственную картину. Помимо этого, для посетителей подготовят занятия по йоге, дискотеку, спортивные игры и творческие мастер-классы.

В парке культуры и отдыха «Березовый» в Клину состоится викторина «Культурный код города Высоковска» и творческая практика «Скетчинг в парке». Помимо этого, гости смогут посетить рукодельную лабораторию и принять участие в игровой программе.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.