В парках Наро-Фоминского округа пройдут мероприятия

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются:

-Парк «Мечта» п. Селятино,

-Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске,

-Парк «Дубки»,

-Парк «Победы.

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.

Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

Ждем вас на наших интерактивах как для детей так и для взрослых. А подробности программы узнавайте из наших афиш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.