В парках Наро-Фоминска пройдут развлекательные мероприятия

Культура

Фото - © Администрация Наро-Фоминского городского округа

В парках Наро-Фоминского округа запланированы развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются:

  • Парк «Мечта» п. Селятино,
  • Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске,
  • Парк Памяти в Наро-Фоминске,
  • Парк «Дубки».
  • Парк «Победы»

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.
Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

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