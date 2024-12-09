В парках Наро-Фоминска пройдут развлекательные мероприятия

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются:

Парк «Мечта» п. Селятино,

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске,

Парк Памяти в Наро-Фоминске,

Парк «Дубки».

Парк «Победы»

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.

Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.