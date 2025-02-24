В парках Наро-Фоминска пройдут мероприятия

В парках Наро-Фоминского городского округа каждые выходные проходят развлекательные мероприятия. Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются:

парк «Мечта» п. Селятино,

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске,

парк «Дубки»,

парк «Победы!»

Жители смогут поучаствовать в интересных образовательных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое, а также посмотреть кино в закрытом теплом павильоне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.