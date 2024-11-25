В парках Лосино-Петровского состоятся развлекательные и спортивные мероприятия

В парках Лосино-Петровского всю неделю будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

28 ноября в Свердловском парке в 15:30 начнется музыкальная зарядка, в 15:50 — детская анимация «Ярко в парках», а в 16:10 — настольные игры для всей семьи. Возрастное ограничение: 3+.

30 ноября в Лосино-Петровском парке с 10:00 до 11:00 пройдет музыкальная зарядка «Спортивный парк», а затем — анимация и настольные игры. Возрастное ограничение: 3+.

1 декабря в Лосино-Петровском парке с 12:00 посетителей ждут зарядка, анимация и обучающий мастер-класс. В 15:00 начнется мероприятие «Открытие зимнего сезона». Гостей ждут анимационная программа, мастер-класс, викторина, вкусный чай и веселое представление. Также будет торжественно открыта Почта Деда Мороза. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.