В парках Истры 1 декабря откроется «Почта Деда Мороза»
Фото - © Татьяна Прокофьева
1 декабря в парках городского округа Истра откроется «Почта Деда Мороза». Заветные письма смогут отправить маленькие жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специальный волшебный бокс, наполненный атмосферой предстоящих праздников, будет установлен в Центральном городском парке города Истра, лесопарке «Шишкин Лес», парке «Фабричный», парке в Павловской Слободе и парке набережной реки Песочная. Эти места станут настоящими центрами новогоднего волшебства.
Торжественное открытие «почты» в лесопарке «Шишкин лес» и центральном городском парке обещает стать незабываемым событием. Для гостей праздника будет подготовлена увлекательная интерактивная программа, полная сюрпризов и радостных моментов.
Все письма, отправленные в ящик «Почта Деда Мороза», будут собраны с любовью, бережно упакованы и отправлены в волшебную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.