В парках Истры 1 декабря откроется «Почта Деда Мороза»

Специальный волшебный бокс, наполненный атмосферой предстоящих праздников, будет установлен в Центральном городском парке города Истра, лесопарке «Шишкин Лес», парке «Фабричный», парке в Павловской Слободе и парке набережной реки Песочная. Эти места станут настоящими центрами новогоднего волшебства.

Торжественное открытие «почты» в лесопарке «Шишкин лес» и центральном городском парке обещает стать незабываемым событием. Для гостей праздника будет подготовлена увлекательная интерактивная программа, полная сюрпризов и радостных моментов.

Все письма, отправленные в ящик «Почта Деда Мороза», будут собраны с любовью, бережно упакованы и отправлены в волшебную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.