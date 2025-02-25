В парках Дубны состоятся масленичные гуляния

Жителей и гостей округа Дубна приглашают 2 марта на масленичные гуляния, которые пройдут в парках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные празднования Масленицы пройдут в парке семейного отдыха, где всех жителей с 12:00 до 16:00 ждут на ярмарку изделий ручной работы от ремесленников Дубны под названием «Масленица в красках». Также будет организован раус со скоморохами, тематическая фотозона и арт-объект «Масленица». На мероприятии «С бубенцами по парку» гости смогут покататься на лошадях с упряжками.

С 12:30 до 13:00 предусмотрены различные активности. Первая из них — мастер-класс по изготовлению символа Масленицы под названием «Яркое солнышко», а также театрализованное шествие в кокошниках и народных костюмах под девизом «Шуми, гуляй, весну встречай!». В это время также будет работать самоварная станция с угощениями.

На шествие в кокошниках приглашают всех жителей. Нарядные головные уборы в русском стиле обязательны.

С 14:00 до 15:00 гостей ждет игровая программа «Масленичный догоняй». Затем, с 15:00 до 15:40, выступит фольклорный коллектив «Матрена-Арт» из Москвы, после чего, с 15:50 до 16:00, пройдет огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.