В парках Домодедова пройдет Масленица и сжигание 8-метрового арт-объекта

Команда парков Домодедово приглашает жителей и гостей городского округа на традиционно зрелищное празднование масленицы, которое пройдет в два дня: 1 и 2 марта, передает пресс-служба администрации городского округа.

1 марта всех ждут в лесопарке «Гальчино». Там пройдет праздник Кибермасленица — это место, где объединятся прошлое и будущее. Всех пришедших ждут волшебные декорации, интерактивные зоны: бионический армрестлинг, дом робота, полоса препятствий, перетягивание цепи и многое другое. Кульминацией праздника станет поджигание 8-метрового арт-объекта «Киберсолнце».

2 марта в 12:00 начнется яркая масленица в парке «Елочки». Там пройдет добрый праздник для всей семьи. Будем много блинов, танцев и традиционных русских конкурсов.

«Приходите всей семьей в парки Домодедово. Встретим масленицу вместе!» — пригласила на праздник всех домодедовцев глава городского округа Евгения Хрусталева.

Команда парков призывает присоединиться к веселью и прийти в необычных нарядах и обязательно с хорошим настроением.

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