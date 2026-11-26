Центральный парк Победы по традиции станет главной площадкой открытия зимнего сезона в Долгопрудном 1 декабря. Подготовка к празднику уже идет: 26 ноября Объединенная дирекция долгопрудненских парков начинает устанавливать здесь новогоднюю ель.

В день открытия сезона в парке заработает резиденция Деда Мороза. В теплом доме он встретит детей, расскажет им истории и сфотографируется с ними на память. Для гостей также подготовят игры у елки, мастер-классы, ярмарку и выступления артистов.

В парке откроется Почта Деда Мороза. Рядом с елью установят праздничный почтовый ящик. Написать письмо можно будет прямо в резиденции на специальных бланках и отправить его в праздничном конверте.

Почтовые ящики появятся возле новогодних елей и в других городских парках. Туда можно будет принести заранее подготовленные письма. После заполнения ящиков послания отправят в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Для детей и взрослых будет работать Самоварная станция с чаем и вареньем. Завершится праздник зажжением огней на новогодней ели под слова «Елочка, зажгись!».

Возрастное ограничение: 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.