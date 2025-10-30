Телеведущая, актриса, исполнившая одну из главных ролей в новом сериале «Хроники русской революции», Юлия Высоцкая заявила, что в основе киноромана — реальные исторические события, но есть и доля вымысла, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Зрители увидят не только реально существовавших Владимира Ленина, Максима Горького, Николая II, графа Юсупова и многих других, но и придуманных персонажей, как моя Ариадна Славина или подполковник Прохоров, которого играет Юра Борисов», — сказала артистка.

По ее словам, ее героиня переживает не простой роман, а настоящую любовь — самое главное эмоциональное событие в жизни. Ее независимость позволяет ей быть такой, какая она есть. Эта внутренняя раскрепощенность гораздо значительнее любых лозунгов и деклараций о равноправии. Именно благодаря подобным личностям зрители видят проявление истинной натуры как духовной, так и физической без страха осуждения. У нее сильный нрав, и поэтому ни для нее самой, ни для исполнительницы возраст не стал преградой.

Сериал обещает стать одним из самых значимых проектов режиссера Андрея Кончаловского и охватывает события почти в 20 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.