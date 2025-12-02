В Орехово-Зуевском округе зажгли огни новогодних елей 1 декабря

В Орехово-Зуевском городском округе 1 декабря торжественно зажгли огни новогодних елей в скверах и парках, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

1 декабря в Орехово-Зуевском городском округе прошла торжественная церемония зажжения огней новогодних елей. Мероприятия состоялись во всех уголках муниципалитета — в скверах и парках. Центральное событие прошло на Октябрьской площади города Орехово-Зуево.

Несмотря на отсутствие снега, праздничное настроение поддерживали зимние забавы и сказочные персонажи, которые помогли гостям забыть о погоде.

Глава округа Руслан Заголовацкий поздравил собравшихся с началом традиционной акции «Зима в Подмосковье». Он пожелал, чтобы декабрь стал особенным и запоминающимся, наполненным добрыми встречами и событиями.

Впереди жителей и гостей округа ждёт множество ярких новогодних мероприятий, и чудеса «Зимы в Подмосковье» только начинаются, сообщили в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского г.о.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.