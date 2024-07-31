В Орехово-Зуевском округе выявлен новый объект археологии

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Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Исторический культурный слой Дулевского фарфорового завода (участок 1), XIX — начало XX вв.» в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в XIX — начале XX вв. Обнаружена археологическая структура — слой темно-серой супеси с включениями извести.

Археологические предметы, полученные в ходе локальных земляных работ, представлены металлическими изделиями XIX века, фрагментами изделий из стекла и фарфора, фрагментами керамических сосудов XIX — начала XX вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.