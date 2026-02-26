В Орехово-Зуевском округе стартовал конкурс «АРТ-Бульвар»

сегодня в 17:28

Конкурс детского творчества «АРТ-Бульвар», посвященный наследию Исаака Левитана, открылся 25 февраля в детской школе искусств имени Якова Флиера в Орехово-Зуеве. В нем участвуют 85 юных художников округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IV открытый очный конкурс проходит на базе отделения детской школы искусств имени Якова Флиера. В этом году программу посвятили творчеству великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

Участникам предложили четыре номинации: жанровые сцены на фоне русских пейзажей, лирические пейзажи с разным состоянием природы, натюрморты как часть пейзажного окружения с передачей времени года и настроения, а также сюжеты из жизни художника.

Конкурс продлится два дня. В нем принимают участие 85 обучающихся отделений изобразительного искусства Орехово-Зуевского округа.

Ранее в лицее Орехово-Зуева стартовала городская муниципальная малая декада наук «Эврика?!», в которой участвуют ученики начальных классов и воспитанники дошкольных отделений образовательных комплексов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.