В Орехово-Зуевском округе создали русские символы Нового года из фарфора

Символ 2025 года по восточному календарю — змея. Однако сотрудники Дулевского фарфорового завода Орехово-Зуевского округа решили не останавливаться только на китайском символе и добавили к сувенирам снегирей и синиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Их авторы, скульптор и художник, — супруги Иван и Ирина Бычковы. Пара почти 10 лет работает на ДФЗ. Иван и Ирина — настоящие современные керамисты, сделавшие фарфор средством своего самовыражения.

«Снегирь — птица, которая ассоциируется с зимой. И даже из окна нашего кабинета мы часто наблюдаем за ними в это время года. Сейчас даже удивительно, почему мы раньше их не выпускали. Это яркое пятнышко среди снега. Птица вызывает улыбку даже у взрослых людей», — поделилась Ирина Бычкова.

Сам сувенир небольшого размера, легко помещается в руке. Открыл ладонь, а там — яркая птичка, приятный подарок на Новый год.

Первые снегирь и синица уже отправились на конкурс молодых дарований, который ежегодно проводит Ассоциация народных художественных промыслов России.

Новогодние сувениры выпустят ограниченной серией. Затем, если у птичек получится завоевать сердца покупателей, их запустят в массовое производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.