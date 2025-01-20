В Орехово-Зуевском округе пройдет областное мероприятие «ЗАЧЕТный парк»

В День студента, 25 января, парки Орехово-Зуевского округа проведут областное мероприятие «ЗАЧЁТный парк». Гостей ждут программы по профориентации, творческие встречи, концертные программы, дискотеки и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в Парке Победы г. Орехово-Зуево будут работать интерактивные площадки «Глазами студента», фотозона «К первой паре», самоварная станция. Самые смышленые смогут проявить себя на квизе «Битва старост», а самые активные — принять участие в дискотеке на льду. Также пройдёт беспроигрышная лотерея, акция «Десерт для Татьяны» и «ЗАЧЁТный концерт».

А в парке на ул. Юбилейной п. Авсюнино для гостей подготовят тематическую площадку «Бабушка студента», проведут исторический экскурс «Татьянин день». Все желающие смогут посетить парковое кафе и студ-дискотеку.

Еженедельные активности пройдут по системному расписанию. В парках можно будет принять участие в спортивных играх, мастер-классах, занятиях творчеством.

В прошедшую субботу, 18 января, в Сельском доме культуры «Елизаветино» прошел квест «В поисках открытий»