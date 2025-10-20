В Орехово-Зуево пройдет всероссийский научно-технологический диктант

В рамках проекта «Единой России» «Выбирай свое» участники проверят свои знания о влияниитехнологий на жизнь людей. Тест можно пройти как очно на базе вуза, так и дистанционно на официальном сайте форумтехнопром.рф. Победителей ждут призы форума «Технопром».

Тема научно-технологического диктанта в 2025 году – «Технологии победы». Участники проверят свои знания о технологиях и научных открытиях, сыгравшихрешающую роль в достижении победы в Великой Отечественной войне: от научных исследований и медицинских разработок до современных информационных технологий и средств связи, использовавшихся в разведывательной работе. Диктант пройдет по всей стране и будет доступен каждому — независимо от возраста и профессии.

По результатам проведения Диктанта формируется общий рейтинг участников, в котором учтут количество правильных ответов и скорость прохождения. Первая сотня участников получат сертификат о подтверждении своего технологического интеллекта.

Диктант проходит в третий раз, в прошлом году на диктант пришли около трех тысяч участников из 22 регионов России, которые смогли проверить свои знания о науке и передовых разработках в сфере биотехнологий.

