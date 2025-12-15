В Орехово-Зуеве выбрали финалистов фестиваля «Поющее Подмосковье»

Финал муниципального этапа фестиваля «Поющее Подмосковье» прошел 12 декабря в Центре детского творчества «Родник» имени А.Н. Осокина в Орехово-Зуеве. В финале выступили 11 лучших хоров и ансамблей, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

В отборочном туре приняли участие 510 учащихся из 29 коллективов и 21 образовательного учреждения Орехово-Зуевского округа. По итогам отбора в финал прошли 11 лучших хоров и ансамблей, которые исполнили произведения в жанрах классики, эстрады и фольклора.

Лауреаты I степени — хор «Лучики» (МОУ СОШ №10), ансамбль «Вдохновение» (МОУ СОШ №16), ансамбль «Домисольки» (МОУ Губинская СОШ) и хор «Гармония» (МОУ СОШ №17) — представят Орехово-Зуевский городской округ на зональном этапе фестиваля в январе 2026 года в Балашихе.

В управлении образования Орехово-Зуевского округа поблагодарили руководителей коллективов за педагогическое мастерство и родителей за поддержку участников.

