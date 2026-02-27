В Орехово-Зуеве утвердили границы братской могилы 1905 года

Границы территории и режим использования братской могилы ковровских рабочих 1905 года утвердили в Орехово-Зуеве. Решение приняло Главное управление культурного наследия Московской области для сохранения мемориала на Ореховском кладбище, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект культурного наследия регионального значения расположен на территории Ореховского кладбища. Утвержденные границы официально закрепляют территорию памятника и устанавливают обязательные требования к ее использованию.

Режим допускает проведение работ по сохранению, ремонту и реставрации мемориала. Также разрешены благоустройство и озеленение при условии сохранения его исторического облика.

При этом запрещены новое строительство, размещение рекламных конструкций, организация парковок и прокладка дорог. Нельзя проводить самовольную вырубку зеленых насаждений и земляные работы без археологического сопровождения, а также иную деятельность, способную повлиять на сохранность объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.