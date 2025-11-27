В Орехово-Зуеве провели мастер-класс по безопасности дорожного движения

Сотрудники дошкольного отделения МОУ СОШ № 6 города Орехово-Зуево совместно со специалистами Госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу 27 ноября организовали и провели для детей и их мам мастер-класс по безопасности дорожного движения, приуроченный ко Дню матери, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они в простой и наглядной форме рассказали, как правильно переходить дорогу, почему важно всегда пристегивать ребенка в автомобиле и какую роль в безопасности играют световозвращающие элементы.

Главной целью мероприятия стало напоминание о том, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения — это основа безопасности.

Подобные образовательные мероприятия помогают формировать у детей правильные привычки, а родителям — еще раз обратить внимание на важные нюансы, которые могут сохранить жизнь и здоровье в дорожной среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.