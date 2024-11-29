В Орехово-Зуеве открылась передвижная выставка владимирских художников

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В выставочном зале города Орехово-Зуево прошло открытие передвижной художественной выставки «Суздальской земли очарованье», посвященной 1 000-летию Суздаля. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Древний русский город, жемчужина Золотого кольца, музей под открытым небом — все это Суздаль. Красота этого совсем небольшого города представлена в экспозиции живописными, графическими и скульптурными работами владимирских художников.

Народный коллектив вокальный ансамбль «Русь» под руководством Марины Головченко исполнил народные фольклорные композиции, которые дополнили атмосферу самобытности и историчности выставочного пространства.

С приветственным словом выступили председатель Орехово-Зуевского отделения союза художников России Ольга Фокина, а также председатель Владимирского областного отделения союза художников России Дмитрий Холин. На память об открытии выставки художники обменялись творческими подарками.

Для всех гостей была проведена авторская экскурсия по экспозиции. Увидеть работы художников можно до 21 декабря.

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