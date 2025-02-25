В Орехово-Зуеве готовится к открытию новый музей исторических реконструкций

На территории Дулевского фарфорового завода в Орехово-Зуевском городском округе готовится к открытию уникальный музей — мастерская исторических реконструкций (МИР). Проект фактически объединил несколько экспозиций под одной крышей, занимающих тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В музее представлены предметы и вещи, связанные с Великой Отечественной войной, специальной военной операцией, бытовые артефакты СССР, а также коллекция ретро-транспорта: автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Экспозиции оживают благодаря участию актеров местных театральных студий, что делает посещение музея ещё более увлекательным.

МИР предлагает посетителям уникальную возможность прикоснуться к истории, узнать больше о прошлом и почувствовать связь поколений. Музей станет новым культурным центром, где оживают страницы истории нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.