В Орехово-Зуеве 23 января откроется выставка двух художников

Совместная выставка Андрея Шагарова и Ильи Рожкова «Искусство объединяет» пройдет в Выставочном зале Орехово-Зуева с 23 января по 19 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Выставочном зале Орехово-Зуева откроется выставка «Искусство объединяет», на которой свои работы представят два художника — Андрей Шагаров и Илья Рожков.

Андрей Шагаров — профессиональный футболист, который в свободное время занимается живописью. В его творчестве преобладают пейзажи, однако художник работает и в других жанрах.

Илья Рожков — профессиональный живописец, который также занимается созданием эксклюзивных предметов интерьера из дерева по собственным эскизам.

На выставке будут представлены живописные и графические работы, а также авторская мебель. Открытие и творческая встреча с художниками состоится 23 января в 17:00 по адресу: Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 3. Вход в день открытия свободный. Экспозиция будет работать до 19 февраля. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.