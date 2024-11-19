В Орехове-Зуеве состоялся показ социального спектакля «Жить»

В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Орехово-Зуево состоялся показ социального музыкального спектакля «Жить» коллектива «АванСцена» из ДШИ им. Я. Флиера. Автором и режиссером является Алеся Бурлакова, передает пресс-служба партии.

Данная постановка не однократно демонстрировалась в учреждениях культуры Московской области. Инициатором гастролей молодёжных и народных театров является координатор ФПП «Культура малой Родины» в Московской области, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы — Линара Самединова

«Спектакль „Жить“ — это проекция жизни детей и подростков, их проблем, переживаний и порой не простых ситуаций. Спектакль основан на реальных событиях и затрагивает самые острые социальные темы, что даёт возможность зрителю задуматься и почувствовать, что совершенно каждым может попасть в сложную ситуацию и главное сделать правильный выбор — ЖИТЬ.

Я рада, что благодаря проекту «Культура малой Родины» у артистов появилась возможность сотрудничества с учреждениями культуры в других городских округах, а у зрителя — познакомится с постановками и творческими командами», — отметила Марина Фомина, председатель общественного совета проекта «Культура малой Родины» в Московской области.

В мероприятии так же приняли участие депутаты партии Единая Россия из Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской области: Иван Воробьев, Данила Просвиров, Марина Фомина и Дмитрий Нестеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.