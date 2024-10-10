В округе Пушкинский в центре культуры им Кекушева проведут капремонт

В округе Пушкинский в 2025 году будет проведен капитальный ремонт центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева на улице Дзержинского. В рамках проекта будут обновлены помещения, фасад здания, кровля, закуплено новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сентябре этого года комитетом по конкурентной политике Московской области опубликован открытый конкурс в электронной форме для определения подрядной организации на выполнение работ.

Название подрядной организации будет известно уже 11 октября.

Жители Ивантеевки с нетерпением ждут капитального ремонта.



«Я очень рад, что наш центр культуры будет обновлен. Это прекрасное место, где мы проводим много времени с семьей и друзьями. Не сомневаюсь, что обновленный центр станет еще более комфортным и современным», — сказал житель Ивантеевки Сергей Яйвазов.

Для местного населения и гостей Ивантеевки это учреждение культуры стало настоящей точкой притяжения. Здесь не только проходят творческие занятия для детей и молодежи, но и встречи клуба «Активное долголетие», Ветеранов и трудовых коллективов. Здесь также проходят спектакли, которые стали доброй культурной традиции для гостей центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.