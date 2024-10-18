В округе Пушкинский открылась выставка «Краски осени»

Елена Алейникова — член Пушкинского отделения союза художников Подмосковья и постоянная участница выставок. На выставке представлены яркие и сочные пейзажи. Выставка вызвала восторг у посетителей.

«Работы Елены Алейниковой просто завораживают своей красотой. Картины настолько реалистичны, что кажется, будто ты сам находишься среди этих осенних пейзажей. Я в восторге от выставки, — сказал житель Ивантеевки Иван Сырский. Картины настолько яркие и насыщенные, что поднимают настроение и заряжают позитивом. Это настоящий праздник для глаз», — сказала посетительница выставки Ольга Иванова

Выставка «Краски осени» будет работать до 14 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.