В округе Чехов 3 января пройдет новогоднее гулянье

сегодня в 18:17

Жителей и гостей городского округа Чехов приглашают на новогодние гулянья в музей-усадьбу А. П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей ждет интерактивная музыкально-танцевальная программа с ансамблем «Совечера», выступление артиста Москонцерта Сергея Борзова, инсценировки чеховских рассказов и творческая мастерская, где научат делать декоративные новогодние украшения.

Самые любознательные смогут посетить выставку «Дорогой, многоуважаемый …Дом!», мемориальную мелиховскую школу, экспозиции «Кухня писателя» и «Амбулатория» с экскурсоводом.

Начало гулянья 3 января в 12:00. Возрастное ограничение: 0+. Билеты доступны на сайте музея.

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