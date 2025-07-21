В округе Чехов 26 июля пройдет ежегодный фестиваль «Гуляй-город»
Фото - © Администрация м.о. Чехов
26 июля в селе Молоди муниципального округа Чехов пройдет ставший уже традиционным культурно-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в Битве при Молодях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Гостей мероприятия ждет насыщенная культурно-историческая программа, которая погрузит в атмосферу времен Руси XVI века.
В программе фестиваля:
- театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях;
- традиционные русские игры и забавы;
- исторический квест;
- кулачный бой;
- мастер-классы, интерактивные площадки;
- исторический лагерь реконструкторов;
- торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников.
На сцене для гостей выступят фольклорные коллективы и музыкальные группы: «Оберег», «Венница», KASHA, FM Band, POBEDA & OUTEN, AMAYA, а также хэдлайнеры — GALIBRI & MAVIK.
Фестиваль проводится в округе с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.
К месту проведения будет организован трансфер:
- от «ст. Чехов» до «Молоди» через пгт. Столбовая 16 автобусами среднего класса;
- от «МЦД. Подольск» 5 автобусами среднего класса.
Для автовладельцев предусмотрены удобные подъезды и бесплатная парковка.
Программа мероприятия начнется с 10:00 и продлится до полуночи.
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