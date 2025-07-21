В округе Чехов 26 июля пройдет ежегодный фестиваль «Гуляй-город»

сегодня в 14:32

26 июля в селе Молоди муниципального округа Чехов пройдет ставший уже традиционным культурно-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в Битве при Молодях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей мероприятия ждет насыщенная культурно-историческая программа, которая погрузит в атмосферу времен Руси XVI века.

В программе фестиваля:

театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях;

традиционные русские игры и забавы;

исторический квест;

кулачный бой;

мастер-классы, интерактивные площадки;

исторический лагерь реконструкторов;

торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников.

На сцене для гостей выступят фольклорные коллективы и музыкальные группы: «Оберег», «Венница», KASHA, FM Band, POBEDA & OUTEN, AMAYA, а также хэдлайнеры — GALIBRI & MAVIK.

Фестиваль проводится в округе с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.

К месту проведения будет организован трансфер:

от «ст. Чехов» до «Молоди» через пгт. Столбовая 16 автобусами среднего класса;

от «МЦД. Подольск» 5 автобусами среднего класса.

Для автовладельцев предусмотрены удобные подъезды и бесплатная парковка.

Программа мероприятия начнется с 10:00 и продлится до полуночи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.