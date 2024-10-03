В Одинцовском парке «Раздолье» 5 октября откроется проект «Зоотеррий»

В Одинцовском городском округе 5 октября в парке «Раздолье» откроется «Зоотеррий». В день открытия для юных гостей приготовили квест по территории парка с 4 тематическими зонами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В первой очереди «Зоотерия» откроется гостевой «Зоодом». В нем посетители будут знакомиться с бытом животных-артистов. Первыми сюда поселятся два ара макао — Фараон и Челси. С этими тропическими птицами будут проходить представления, где каждый сможет их покормить и сделать памятные снимки.

Проект прдполагает знакомство с экзотическими животными, а также послушают мини-лекцию об их жизни и возможностях дрессировки. Необходима предварительная регистрация.

В рамках второй очереди «Зоотеррия» появятся шоу-норы. В них поселятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы. Посетители смогут заказать экскурсию, где узнают интересные факты о жизни животных. Для индивидуального посещения будет доступен аудиогид.

«Основная идея проекта заключается в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы, и адаптированных под естественную среду обитания. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы, возведенные в человеческий рост — точные копии жилищ зверей», — рассказала автор и руководитель проекта, лауреат премии правительства РФ, постановщик цирковых шоу. Дарья Костюк.

Подробная информация на официальном сайте «Зоотеррия».

Проект организован при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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