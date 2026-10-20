В Одинцовском округе провели фестиваль «Золотые россыпи романса»

В субботу, 17 октября, во Введенском доме культуры «Огонек» прошел VII Окружной открытый фестиваль-конкурс «Золотые россыпи романса». В нем приняли участие любители и профессиональные исполнители из Одинцовского, Можайского и Истринского городских округов.

Жюри возглавила заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения Татьяна Судец.

В состав жюри также вошли актриса театра и кино, режиссер, педагог, директор культурного фонда Валерия Золотухина и руководитель Детского театрального центра «Премьера» Ирина Линдт; член союза композиторов Евразии, Крыма и союза поэтов России Бэлла Фомичева; продюсер, режиссер и ведущая Ираида Пугачева.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.