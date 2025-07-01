В Одинцовском округе прошел фестиваль «БиблиоДача»

В субботу в Новодарьинской библиотеке состоялся четвертый литературно-музыкальный фестиваль «БиблиоДача». Поэты шести литературных объединений Одинцовского округа делились своим творчеством: читали стихи и прозу собственного сочинения, делились интересными новостями и дальнейшими планами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дружескую теплую и душевную атмосферу создавали песни под гитару в исполнении ансамбля музыкально-поэтического клуба «Баллада» КДЦ «Назарьевский», Игоря Троскина, Владимира Рубцова, дуэта из культурно-досугового центра «Барвиха» Виктора Иванова и Марии Сивчук, дуэта «Сирин», Марины Заречной.

В этом году на фестивале заложена новая традиция — создание Поэтического сада. Участники посадили куст жасмина в честь старейшего литературного объединения муниципалитета «Парнас».

В завершении встречи поэты подарили библиотеке свои книги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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