В Одинцовском округе пройдет концерт памяти Шульженко

Концерт «Ваша записка в несколько строчек…», посвященный творчеству Клавдии Шульженко, состоится 3 апреля в Звенигородском музее-заповеднике в Одинцовском округе. Программа пройдет в холле Звенигородского манежа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вечер посвятят песенному наследию народной артистки СССР Клавдии Шульженко. В программе прозвучат известные композиции из ее репертуара.

Песни исполнит резидент программы «Добре утро» Юлия Борисевич. В ее интерпретации романсы и народные произведения получают новое звучание и сохраняют особую лиричность.

Музыкальное сопровождение обеспечит пианистка, лауреат международных конкурсов Илона Далецкая. Она сыграет на старинном рояле, что придаст концерту особую атмосферу.

Начало мероприятия в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Подробности и билеты размещены на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.