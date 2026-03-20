В Одинцовском округе откроется выставка «Учитель, воспитай ученика!» 28 марта

Вернисаж ежегодной выставки «Учитель, воспитай ученика!» пройдет 28 марта в культурно-спортивном центре «Мечта» в Одинцове. Экспозиция объединит художников-педагогов и будет работать до середины мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка посвящена красоте, любви и миру. В ней примут участие талантливые художники-педагоги, которые представят свои работы широкой аудитории.

Экспозиция направлена на воспитание доброты, любви к Родине и уважения к истории страны. Авторы покажут зрителям красоту простых и повседневных вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.