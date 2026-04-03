В Одинцовском округе 4 апреля откроют выставку Юрия Леонова

Выставка пастельных работ художника Юрия Леонова «Традиции русского пейзажа» откроется 4 апреля в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе. Экспозиция разместится в большом зале Восточного флигеля и будет работать до 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли 50 пастельных работ, созданных с 2009 по 2025 годы. Произведения продолжают традиции русской реалистической школы живописи. Отличительная особенность работ Юрия Леонова — прозрачность красочного пастельного слоя и внимание к тонким состояниям природы.

Художник много путешествовал, стремясь передать в картинах атмосферу дорогих ему мест, объединить архитектуру и природный ландшафт. Отдельное место в его творчестве занимают усадебные циклы, посвященные Кускову и Павловску.

Юрий Леонов — почетный академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Союза художников России и правления Московского союза художников. В его творческом багаже — сотни живописных и графических произведений, представленных на российских и международных выставках, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Работы мастера хранятся в Русском музее, театральном музее имени А.А. Бахрушина, а также в музеях и частных коллекциях России и зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.