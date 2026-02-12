В Одинцовском округе 22 февраля пройдет конкурс масленичных чучел в парке Захарово

Конкурс проводится для сохранения народных традиций и раскрытия творческого потенциала жителей. Участникам предлагается изготовить масленичное чучело на древке высотой от 1,5 до 1,7 метра. Древко должно быть легким и прочным, чтобы чучело можно было поднять над головой и переносить по поляне.

Оформление чучел должно соответствовать традиционному образу Масленицы. Все работы будут установлены в береговой зоне у главной сцены «Ракушка». По итогам конкурса победители получат дипломы.

Мероприятие начнется в воскресенье 22 февраля по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых. Возрастное ограничение — 6+. С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.