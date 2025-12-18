сегодня в 15:16

В Одинцовском округе 21 декабря пройдет зимний краеведческий поход в Дунино

В Одинцовском округе сотрудники Краеведческого общества разработали авторский туристический поход вдоль побережья реки Москва в окрестностях деревни Дунино. Маршрут посвящен огромному разнообразию местных природных и исторических достопримечательностей. Он проходит по уникальным ландшафтам и объектам культурного наследия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий маршрут пролегает на расстояние 6 километров, — уточнил руководитель МОРОО „Краеведческое общество“ Антон Кузнецов. — Группа будет передвигаться по маршруту и останавливаться на экскурсионных точках и интересных объектах для рассказа и показа. Продолжительность похода около 3,5 часов».

На маршруте путешественников ждут двухъярусный храм-памятник Михаила Архангела, на стенах которого размещена выставка военных артефактов, найденных поисковиками; побережье реки, поражающее воображение разнообразием геологических форм; речные террасы, скрывающие славянские селища; богатая местная природа, водные источники и много других достопримечательностей.

Размер группы ограничен 30-ю участниками. Желающие ближе познакомиться с природой и историей родного края должны зарегистрироваться и вступить в чат Телеграм, указанный в конце формы регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.