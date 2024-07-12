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В Одинцовском округе 13 июля состоится фотоэкскурсия в парке Малевича

В парке Малевича 13 июля состоится фотоэкскурсия по экспозиции «При чем тут Малевич?» — это новый формат посещения арт-выставки. Прогулка позволит не только познакомиться с творчеством великого авангардиста, но и сделать яркие фотографии на память, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Окунуться в мир супрематизма и узнать много интересного о творчестве Казимира Малевича гостям выставки поможет искусствовед Наталья Сидорова.

Фотоэкскурсия стартует в субботу, в 16:30, от входной группы парка Малевича. Участие для экскурсантов — бесплатное. Продолжительность арт-прогулки составит около 2-х часов.

Запись на экскурсию — по ссылке.

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