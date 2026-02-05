сегодня в 14:27

В Одинцовском округе 10 февраля проведут День памяти Пушкина

10 февраля в усадьбах Захарово и Вяземы Одинцовского округа пройдет мероприятие «У зажженной свечи», посвященное памяти Александра Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В усадьбах Захарово и Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина 10 февраля состоится памятное мероприятие «У зажженной свечи». Дата выбрана не случайно — именно в этот день 189 лет назад трагически оборвалась жизнь поэта.

В программе — торжественный митинг и возложение цветов ко всем четырем памятникам Александру Пушкину. Начало церемонии запланировано на 14:45. Все желающие смогут выступить с речью и прочесть стихи, посвященные поэту.

Вход в усадебные парки будет свободным с 10:00 до 18:00. Дополнительная информация размещена на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.