В Одинцовском филиале МГИМО открылась выставка галереи портретов ректоров

В рамках комплекса праздничных мероприятий, посвященных Дню дипломатического работника, 5 февраля в Одинцовском филиале открылась выставка галереи портретов ректоров МГИМО МИД России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Автором произведений выступил художник Виктор Бускин. В рамках экспозиции представлено 15 портретов ректоров, которые возглавляли вуз на протяжении 80 лет со дня его основания. На одной из работ запечатлен действующий Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

В МГИМО бережно хранят традиции, передают из поколения в поколение мудрость и знания, готовят не только высококлассных специалистов, но и настоящих патриотов России, способных вносить достойный вклад в укрепление и развитие нашей Родины, отвечать на вызовы времени. Выставка позволяет студентам и сотрудникам ВУЗа окунуться в прошлое «прекраснейшей из всех земных династий» и вспомнить выдающихся ректоров своего времени, благодаря которым университет стал ведущим дипломатическим вузом в стране, продолжая укреплять статус одного из определяющих центров международных образовательных и научных связей.

Выставка продлится до 19 февраля на 6 этаже в холле библиотеки Одинцовского филиала. Возрастной ценз — 16+

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