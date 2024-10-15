В Одинцово прошел концерт перед встречей Казанской иконы Божией Матери

Икона считалась утерянной более ста лет назад, пока в прошлом году не была случайно обнаружена в резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня будет передана во все епархии России и в этом году посетит 60 городов нашей страны, чтобы верующие могли помолиться за Победу.

На сцене выступили артисты театра и детско-юношеские хоры Звенигородского и Красногорского благочиний. В первой части концерта зрителям рассказали, какую роль Казанская икона Божией Матери сыграла в российской истории и о том, почему православные сегодня просят ее заступничества. В финале все вместе — вокальные коллективы, священники и зрители — стоя исполнили «Царице моя преблагая».

На этой неделе, 15 и 16 октября, Казанская икона будет находиться в Георгиевском соборе в Одинцово, а на следующий день, 17 октября, всего на два часа, с 15:30 до 17:30, ее выставят в Воскресенском соборе Звенигорода. В День народного единства, 4 ноября, святыня вернется в Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.