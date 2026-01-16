В Одинцово проходит выставка акварелей Елены Трушниковой

сегодня в 17:57

В Одинцовском историко-краеведческом музее открыта выставка работ Елены Трушниковой, выполненных в классической манере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском историко-краеведческом музее продолжается выставка Елены Трушниковой «Верность традиции». Экспозиция включает произведения разных лет и жанров, большинство из которых выполнены акварелью.

Художница предпочитает акварель за ее удобство в походных условиях и отмечает, что каждая работа связана с личными воспоминаниями и событиями. Сюжеты картин отличаются искренностью эмоций.

Елена Трушникова — заслуженный работник культуры, член Союза художников Подмосковья, заведует отделением изобразительного искусства в Одинцовской школе искусств «Классика» и более 20 лет работает с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.