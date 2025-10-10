В Одинцове состоится XXVIII ежегодная научно-практическая Пушкинская конференция

11 октября в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., состоится XXVIII ежегодная научно-практическая Пушкинская конференция «А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве». На Пушкинские чтения приедут ученые, литературоведы, филологи, пушкинисты, историки, сотрудники музеев из различных уголков России, в том числе, из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Специалисты соберутся, чтобы продолжить работу по сохранению культурно-исторической памяти А. С. Пушкина. Будут заслушаны порядка 20 докладов о великом русском классике, его творчестве, изданиях сочинений поэта, друзьях, потомках, пушкинских местах и пушкинском некрополе. Докладчики поделятся неопубликованными ранее исследованиями в данной области.

Лучшие доклады будут опубликованы в научном сборнике статей Музея-заповедника А. С. Пушкина.

Помимо научных дискуссий, участников конференции ждет культурная программа: экскурсия по дворцу князей Голицыных, концерт классической музыки с участием известных музыкантов Евгения Прокошина (виолончель) и Валерии Николаевой (фортепиано).

Пушкинские конференции проходят в Музее-заповеднике А. С. Пушкина каждый год в течение почти тридцати лет и всегда собирают большое количество гостей. Сюда приезжают не только ученые-пушкинисты, но и обычные почитатели творчества великого поэта, как жители ближайших населенных пунктов, так и москвичи и люди из других уголков Московской области, в том числе, молодежь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.