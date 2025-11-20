В Одинцове обсудили креативные индустрии в туризме

19 ноября в отеле Park Inn by Radisson в городе Одинцово состоялась ежегодная конференция «Креативные индустрии в туризме», на которой собрались ключевые эксперты отрасли. Представители министерства культуры и туризма Московской области приняли активное участие в мероприятии, сообщает пресс-служба ведомства.

Основными целями конференции стали повышение уровня профессиональной подготовки представителей объектов туриндустрии, общественности и специалистов в сфере туризма.

Участники обсудили вопросы государственной поддержки организаций индустрии туризма на федеральном и региональном уровне, стратегические задачи и перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства в Одинцовском городском округе, определили проблемы развития индустрии туризма и поиск путей решения этих проблем, а также формирование предложений для органов власти всех уровней, направленных на их решение.

Программа конференции была разделена на два тематических блока: образовательный, с докладами и лекциями от приглашенных спикеров, и практический, где участники посетили мастер-классы — от создания бренда территории до основ гастрономического туризма.

В конференции приняли участие ведущие эксперты рынка: директор АНО «Центр развития креативного туризма», эксперт по развитию туристических маршрутов Юлия Рыбакова; эксперт сети креативного туризма, руководитель продюсерского центра WEXECON Игорь Каверзин; директор проекта «География на вкус», член жюри Russian Hospitality Awards Марина Томбасова; руководитель центра моделирования музыкально-туристических продуктов, исполнительный директор экосистемы «ВЕРХОМ!» Максим Чернов.

Особую актуальность в рамках повестки мероприятия имел доклад представителей Министерства культуры и туризма Московской области, посвященный мерам государственной поддержки народных художественных промыслов (НХП), которые являются ключевым связывающим звеном между темой креативных индустрий и их практическим применением в туризме. Народные промыслы — это не только культурное наследие, но и мощный ресурс для создания уникальных туристических продуктов. Доклад Министерства наглядно показал, как НХП могут быть интегрированы в современную туристическую отрасль, создавая новые точки притяжения для туристов и устойчивые бизнес-модели для местных предпринимателей.

Организатор конференции — отдел по туризму администрации Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.